ERC busca minimitzar el bloc del 155 a la Mesa amb l'entrada dels comuns

Última actualització Dimarts, 9 de gener de 2018 18:30 h

Contactes al Parlament de cara al ple del 17 de gener

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Les negociacions entre JxCat i ERC per constituir la mesa del Parlament i el futur govern van a un ritme frenètic a vuit dies del ple. En aquest punt, totes les mirades apunten a la formació de Xavier Domènech, després de tancar definitivament la porta a C's aquest dimarts a la tarda. Amb tot, ERC ha plantejat a la formació lila formar part de la mesa del Parlament.

Els republicans entenen que una de les vies per visualitzar aquest sobiranisme majoritari és fer entrar els comuns en la lògica de pactes, segons recull Nació Digital. Aquesta proposta aniria lligada a la possibilitat que Catalunya en Comú-Podem formi part de la mesa del Parlament, encara que no els pertoqui numèricament.

En aquest punt, hi ha dues vies possibles. La primera, tal com apunta el mateix digital, que ERC cedís un lloc als comuns i per tant, els independentistes perdrien la majoria en aquest òrgan i es quedarien amb tres membres en empat amb els unionistes i el membre de Catalunya en Comú.

La segona possibilitat, és que la formació de Xavier Domènech passés a formar part de la mesa en el lloc del PSC, segons recull el digital El Món. Així doncs, els independentistes tindrien majoria amb 4 membres, Ciutadans dos i els comuns un. Cal recordar que la constitució de la mesa es fa per tradició de repartiment en funció del pes dels grups i no per reglament. Una decisió, però, que empiparia molt al bloc unionista, sobretot, els socialistes.

Amb tot, l'entrada dels comuns a la mesa sembla estar assegurada. Dirigents d'ERC consideren que per garantir una estabilitat del Govern que vagi més enllà dels quatre diputats de la CUP, s'ha d'eixamplar la base i fer un front democràtic per revertir els efectes del 155. En aquest front, el grup parlamentari dels comuns ha de jugar un paper amb els independentistes, assegura Nacio Digital.



El candidat: Joan Josep Nuet



Precisament, Joan Josep Nuet és un dels noms que estan sobre la taula i de confirmar-se, podria repetir com a membre, ara de Catalunya en Comú, de la Mesa del Parlament. De fet, fonts del partit han assegurat al directe.cat, que si, finalment, entressin a la Mesa, Nuet, seria la persona "més indicada".

Notícies relacionades