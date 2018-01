C's estaria interrogant mitjans locals sobre la seva ''tendència ideològica''

Última actualització Dimarts, 9 de gener de 2018 19:00 h

Ho denuncia via Twitter el periodista Juan Pablo Bellido

Redacció| Responsables de Comunicació de C's estarien demanant informació a mitjans de comunicació locals sobre la seva "tendència ideològica". Ho ha denunciat el periodista i professor universitari Juan Pablo Bellido, via Twitter, on ha penjat un correu electrònic que s'hauria enviat a una redacció.

Segons ha explicat Bellido a directe.cat, es tracta d'un correu que li ha fet arribar un company periodista d'Andalusia, per la qual cosa es tractaria d'un text verídic. El que desconeix el periodista és si es tracta d'una estratègia a nivell nacional o d'una agrupació de C's en concret.



Sigui quin sigui el cas, aquesta anècdota demostra la manera com C's vol gestionar la seva relació amb els mitjans de comunicació. En el correu, també es pregunta per aspectes com els periodistes "més rellevants" o els socis dels mitjans de comunicació.