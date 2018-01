L'atac via Google Maps contra el Parlament

Última actualització Dimarts, 9 de gener de 2018 20:00 h

Apareix com a "Club de la comèdia" i "tancat"

Redacció| Nou atac contra les institucions (i, per tant, el poble) de Catalunya, en aquest cas a la xarxa. Des d'aquesta tarda, el Parlament de Catalunya apareix com a "Club de la comèdia" i "tancat" al servei de mapes de Google, Google Maps. Si es fa una cerca en català, també apareix just a la plaça de Joan Fiveller (al davant de l'edifici) etiquetat un fals "Monument a la unitat d'Espanya".

Si la cerca es fa en castellà, l'etiqueta "tancat" no apareix, tot i que a la descripció s'hi diu que l'edifici està obert els caps de setmana. En tot cas, es veuen igualment les altres inscripcions. Google no ha dit res al respecte i es baralla la possibilitat que el cercador cartogràfic hagi sofert un atac de tercers.



Un altre indret emblemàtic de l'administració institucional catalana que apareix alterada és la plaça Sant Jaume, seu de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. També a Google Maps es pot comprovar com en una cantonada de la plaça, a la cruïlla entre el carrer de Ferran i la plaça de Sant Miquel, hi ha un altre "Monument per la unitat dels espanyols", que a l'aplicació es defineix com a museu.