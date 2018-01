La màniga ampla de la justícia espanyola: una jutge frena les investigacions del cas 'pequeño Nicolás'

Segons ha anat avançant 'Público', la jutgessa ha intentat arxivar la causa en més d'una ocasió i ha tancat una subpeça primordial del sumari sense haver conclòs les diligències que havia ordenat l'Audiència Provincial. En aquest sentit, destaca el que podria ser un delicte de destrucció de proves per la desaparició del correu electrònic de l'inspector José Ángel Fuentes Gago del Centre de Protecció de Dades de 'El Escorial'.



Amb la decisió de Sexmero Iglesias (tot i que no se l'aparti del cas), la jutge no podrà continuar amb les seves maniobres per protegir Villarejo, Pino o Inda -entre altres- perquè les investigacions seguiran endavant vulgui ella o no.

Ho ha decidit el titular del Jutjat d'Instrucció Nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero Iglesias (que va admetre a tràmit la querella de la Plataforma per la Honestedat contra els comissaris José Manuel Villarejo -ja empresonat- i Eugenio Pino -exdirector adjunt operatiu de la Policia-, Eduardo Inda i altres presumptes implicats en una trama per obstaculitzar l'acció de la Justícia en el cas esmentat); que veu "la comissió de diversos fets aparentment delictius" en el procés que Fernández Gamo manté paralitzat.