JxCat i ERC acorden investir Puigdemont i garantir la majoria independentista a la Mesa del Parlament

L'acord també inclou que es garanteixi la majoria independentista a la Mesa del Parlament, per tant, es descarta l'entrada dels comuns. ERC assegura que estudiarà amb els seus serveis jurídics la viabilitat de la proposta. Encara està a l'aire qui presidirà el Parlament.

