Tensió entre Albiol i Rajoy per Catalunya

El líder del PP català culpa dels mals resultats del partit a les eleccions del 21-D al mateix al cap de l'Executiu espanyol

Redacció | Alberto Fernández Santiveri, un dels homes de màxima confiança de Xavier Garcia Albiol, utilitza una comparativa automobilística per referir-se a la pèrdua de vots del PP a Catalunya cap a Ciudadanos: "Els que conduïen un Mercedes es van passar a Audi. Però, a poc a poc, tornaran a la marca de prestigi".

Així ho explica en un article Crónica Global aquest dimecres, on s'exposa la falta d'autocrítica després dels mals resultats dels populars per part de la direcció del partit.

De fet, Albiol va culpar dels mals resultats del PP a Catalunya al mateix Mariano Rajoy. Cal recordar que la formació dirigida pel badaloní ha passat a tenir 11 diputats al Parlament a tenir-ne només 4, i gairebé es queda amb 3.

El líder del PP català ha criticat que l'article 155 de la constitució no s'hagi aplicat durant sis mesos, com ja es va plantejar en un principi i que la intervenció de les institucions catalanes no inclogués la mateixa TV3.

Però la realitat ha estat molt diferent. Rajoy va optar per un 155 més breu, en clau temporal i va passar del control a la televisió pública. El motiu? No haver d'aplicar sol aquesta mesura constitucional. Malgrat que ell hi hauria estat d'acord, PSOE i Cs eren contraris a un 155 més dur.

