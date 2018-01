El documental de l'1-O a TV3, més vist que el Barça

Segons avança Rac1 aquest matí, el documental sobre l'1-O de TV3 emès ahir en prime time va obtenir les següents dades d'audiència: un total d'1.135.000 persones van veure el reportatge, el que significa un 34.4% de quota de pantalla. Per entendre la magnitud de l'èxit, de cada 3 catalans que veien la televisió ahir a la nit, 1 tenia sintonitzat TV3. Avui dia, amb la diversificació de canals i oferta televisiva, un programa pot arribar a ser líder d'audiència si s'aproxima al 20% de quota de pantalla.

