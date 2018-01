Què se n'ha fet d'Ada Colau?

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

10 de gener de 2018, 13.09 h

#1









DODOTIS-TA-BAR-NICOLA:











TA-BAR-NICOLA, LA CAGALERA US ARRIBA A LA JUNQUERA







DO, DODO, DODOTIS







XUP XUP XUP, DO, DODO, DODOTIS