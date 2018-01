L'alcalde trànsfuga del PP de Gimenells diu que li ''fa fàstic'' la gent que surt al documental de l'1-O

Mañana en TV3, más propaganda partidista pagada por todos. Mientras esta televisión siga generando odio no habrá solución. pic.twitter.com/lPFOEXFfL9

Com ja era d'esperar, el mateix Dante Pérez va quedar retratat amb un segon tuit, durant l'emissió del reportatge, on evidenciava que qui té odi és ell mateix contra els independentistes afirmant el següent: "Asco de ver en TV3 a toda esa gente orgullosa de robar a 40 millones de españoles su derecho a decidir sobre la soberanía nacional".

Ja escalfava motors el jove alcalde trànsfuga, ara del PP, Dante Pérez, quan hores abans de l'emissió del documental del Sense Ficció (amb un rècord d'audiència absolut) sobre el referèndum de l'1 d'octubre quan va escriure: "Mañana en TV3, más propaganda partidista pagada por todos. Mientras esta televisión siga generando odio no habrá solución".

