[Vídeo] L'odi camuflat en humor: una xirigota de Cadis degolla Puigdemont

Querol Andorra Andorra

10 de gener de 2018, 23.27 h

Si ho penseu bé, és més aviat una auto-crítica a Espanya mateixa... De fet, a Catalunya encara no he vist una auto-crítica semblant i amb to d'humor. El que passa es qué molts indepes han perdut totalment el sentit de l'humor (i de critica), o nomès riuen amb Polònia i txarangues de tv3 on si que és fa odi pur. Qué no us enrecordeu del carnaval de Solsona, tot matant "espanyols"?