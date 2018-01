El cap de la trama 'Gürtel' negocia ara un acord amb la Fiscalia

A través d'un escrit a l'Audiència Nacional, publicat pel diari digital El Plural, Francisco Correa admet que els fets que descriu la Fiscalia Anticorrupció en l'acusació són certs i que el PP valencià li hauria abonat alguns serveis amb pagaments en negre i factures fictícies.Així, amb aquest escrit, Correa busca un acord per tal de reduir la condemna després que la Fiscalia demani per a ell 24 anys i mig de presó.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal