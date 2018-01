Nervis al PP per l'acord de les forces independentistes

Última actualització Dimecres, 10 de gener de 2018 15:30 h

La formació adverteix que impedirà "per tots els mitjans" que Puigdemont sigui president

Redacció | La notícia sobre l'acord entre ERC i JxCat tancat ahir a la nit a Brussel·les ha fet saltar totes les alarmes a Genova. El PP vol evitar, sigui com sigui, la investidura de Puigdemont i una majoria independentista a la Mesa. Per això, ha amenaçat, de nou, els independentistes i ha advertit que impedirà "per tots els mitjans" que Puigdemont sigui president.

"Els constitucionalistes prendrem les accions que calgui per intentar impedir per tots els mitjans que es torni a fer una il·legalitat", ha advertit el coordinador general del PP, Fernando Fernández-Maíllo, que ha qualificat de "mala notícia" el pacte entre ERC i JxCat per governar Catalunya amb Puigdemont com a president.

En aquest sentit, ha sentenciat que la investidura del president es vol fer "de manera il·legal, burlant les lleis i retorçant el reglament". I ha assegurat que és necessari "per esperit" que el candidat a ser president estigui present en el moment del ple d'investidura.

"Tot el que no sigui això és una burla als ciutadans, un escàndol i una fugida endavant", ha afegit, tot demanat a Puigdemont que "doni la cara" i torni a Catalunya per "assumir la responsabilitat dels seus actes".

