Interior es gastarà un 122% més que l'any passat en medalles per policies

Última actualització Dimecres, 10 de gener de 2018 16:30 h

Són les "cruces al mérito policial" i en comprarà un mínim de 12.500

Gerard Sesé @gerardsese | El ministeri d'Interior ha augmentat fins a un 122% el pressupost destinat a comprar creus al mèrit policial previst per aquest 2018. Això implica una compra de, com a mínim, 12.500 creus i una despesa total de 272.250 euros. Hi haurà dos models, el de la creu vermella i els de la blanca.

Així ho publica el BOE : el departament de Juan Ignacio Zoide obre un concurs públic per a comprar un mínim de 12.500 creus, en forma de medalla, amb un pressupost de 272.250 euros. L'exagerat augment d'aquesta despesa respecte a l'any anterior, d'un 122%, i l'adquisició quasi tres vegades més d'insígnies podria tenir molt a veure amb el desplegament policial a Catalunya per a evitar el referèndum de l'1-O.Aquestes condecoracions es lliuren cada any a funcionaris policials, membres de la Guàrdia Civil i de les Forces Armades, i personal aliè amb motiu de la festivitat dels Àngels Custodis (2 d'octubre), patrons del Cos. Els que rebin el distintiu vermell són aquells que han resultat ferits durant el seu servei i, en conseqüència, rebran una pensió vitalícia que representa el 10% del seu sou base.