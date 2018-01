Última actualització Dimecres, 10 de gener de 2018 17:30 h

El president ressalta que "negociar no és un signe de debilitat o covardia, sinó una demostració de gran força democràtica"

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | "L'intent del govern espanyol per a reprimir la veu del poble de Catalunya ha fracassat". Així de contundent s'ha mostrat el president Carles Puigdemont en el seu article a la revista POLITICO Europe. Puigdemont ressalta que el 21-D ha donat veu al "sentiment independentista" i s'ha consolidat.

El president constata que les eleccions també han ratificat el resultat de l'1-O, que el govern espanyol va voler danyar i menystenir amb la seva propaganda i violència. "Les eleccions del 21 de desembre van ser convocades per Madrid, amb el seu cens, la seva junta electoral, el seu recompte de vots i les seves regles de joc. Quin va ser el resultat? Més vots independentistes que l'1 d'octubre", assegura al seu article.

Les dificultats del procés



Puigdemont també recull però totes les dificultats amb les quals s'ha topat l'independentisme durant l'aplicació del 155 i la campanya electoral. Assegura que "això demana atenció i respecte. Cap de les dues coses les han ofert el govern espanyol i la UE. El desig per la independència és un fenomen real que el protagonitzen ciutadans europeus que s'expressen impecablement de manera democràtica i pacífica".

En aquest sentit, Puigdemont demana a Madrid que reconegui la realitat i que no continuï mirant a Catalunya com li agradaria que fos. "Cal demostrar respecte escrupolós amb les decisions dels ciutadans", constata. Puigdemont també ressalta que "negociar no és un signe de debilitat o covardia, sinó una demostració de gran força democràtica".

Notícies relacionades