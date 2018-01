La CUP, exclosa de l'acord entre JxCAT i ERC

"Si ens expliquen com es pot fer de manera no unilateral, ens sorprendran; parlem-ne, pensem que només es pot fer mantenint el conflicte democràtic obert amb l'Estat i amb l'acció unilateral", ha resolt qui va ser cap de files dels cupaires a les eleccions del 21-D.

La CUP tampoc no ha concretat com s'ha de desenvolupar la investidura, una de les incògnites encara per resoldre a una setmana de la sessió constitutiva.



De fet, en ser preguntats per la via telemàtica com a formula per a investir Puigdemont la diputada electa Maria Sirvent ha assegurat que no s'ho ha plantejat perquè no els ha arribat formalment una proposta en aquest sentit. "Ja posa prou dificultats l'Estat com perquè n'hi afegim més", ha afegit en una crida a "buscar alternatives possibles" per tirar endavant l'acció política. En la mateixa roda de premsa, però, Riera ha negat poc després que aquesta tesi impliqui descartar Puigdemont com a candidat a la investidura.



Les prioritats dels 'cupaires'

Sirvent també ha afegit que pels cupaires "materialitzar la república" és garantir "drets socials i procés constituent" i treballar per exemple en controlar el territori, els subministraments, les infraestructures i les telecomunicacions; garantir el dret a l'habitatge i lluitar contra la pobresa energètica i la corrupció.



"Emplacem a parlar d'acords programàtics", han insistit els cupaires.

Riera, que ha explicat que s'han reunit una vegada amb ERC i dues amb JxCAT, ha assegurat en aquest sentit que tots dos grups els han ofert cedir-los un diputat perquè es puguin constituir en grup propi i que només JxCAT els ha plantejat la seva presència a la Mesa. Ara per ara, però, la CUP assegura que aquestes "aspiracions corporatives" no són prioritàries i de fet ja han avisat també que no convertiran la Mesa i el grup propi en "moneda de canvi" més enllà.