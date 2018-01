El Gobierno subvenciona una associació de militars franquistes perquè ''difon la Cultura de Defensa''

Última actualització Dimecres, 10 de gener de 2018 18:30 h

Ha rebut diners i ocupa gratuïtament un espai des del qual edita una revista ultra

Redacció| El Ministeri de Defensa espanyol ha subvencionat l'Associació de Militars Espanyols (coneguda per fer apologia del franquisme) amb quasi 5.000 euros els darrers anys; a més de permetre-li utilitzar gratuïtament un local dins un edifici oficial de l'Exèrcit terrestre (tot i que no hi estarien autoritzats oficialment des del novembre, quan hauria caducat el permís) i pagar l'energia, el material informàtic i els telèfons que hi utilitzen. Un fet pel qual ha demanat explicacions el senador d'EH Bildu, Jon Iñarritu, i davant el qual el Gobierno s'ha excusat dient que l'associació "col·labora amb un objectiu propi del departament com és la difusió de la Cultura de Defensa". Ho ha avançat el diari 'Público'.





El Ministeri permet a l'associació franquista utilitzar un espai que està vetat per a la resta d'associacions dins l'àmbit militar (com aquelles que usen per defensar els seus drets laborals), potser per tornar alguns favors als seus membres, alts càrrecs ja retirats. A més, tot i que els de Cospedal han assegurat a Iñarritu que l'Associació de Militars Espanyols no té participació en cap òrgan oficial, segueix apareixent al web del Consell de Personal de les Forces Armades.









En la seva resposta escrita a Iñarritu, el Ministeri liderat per María Dolores de Cospedal no ha contestat altres preguntes sobre -per exemple- si es subvenciona la revista de l'associació ('Militares'), que precisament s'edita des de l'edifici cedit pel Gobierno. Es tracta d'una publicació on mostren sense complexos la seva ideologia ultra: es lloa Francisco Franco, es carrega contra la Llei de Memòria Històrica i -a més- hi ha mostres de masclisme exacerbat. En el número d'aquest desembre, per exemple, critiquen l'ex comandant Zaida Cantera (que va denunciar un abús sexual i va patir un greu assetjament laboral per fer-ho) culpant-la per "no saber fer front a una agressió masclista". També es publica una crònica al voltant d'un viatge del Fòrum d'Amics de la Divisió Blava a Rússia per trobar les restes dels feixistes que van lluitar amb els nazis durant la II Guerra Mundial .