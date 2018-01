El tuit de la vergonya que va fer la Policía just quan TV3 emetia el documental de l'1-O

Així ho va detectar el periodista Pere Mas que va retreure la publicació de la Policía. I és que mentre a la televisió pública catalana es podia veure com els agents espanyols s'obrien pas entre les multituds a cops de porra i coces per a requisar algunes urnes, el perfil oficial de la Policía va fer el següent tuit: "Buen rollito, respeto, tolerancia y mucho amor (...a los trolls y haters, oídos sordos) ¡Os dejamos las #BuenasNoches más tiernas!"

