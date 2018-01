[Vídeo] El ridícul intent de l'extrema dreta de boicotejar el sopar solidari pels presos polítics d'Ada Parellada

PATÈTIC: Grup de feixistes amb banderes de Democracia Nacional criden consignes espanyolistes davant el restaurant, avui solidari, ‘La Semproniana’. pic.twitter.com/oCAMKKm3FS — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 9 de gener de 2018

Així, el boicot que tant durant els dies previs com ahir mateix ha patit la cuinera per part de l'extrema dreta no ha afectat en res a la solidaritat dels catalans. Durant l'àpat, només una desena de persones han respost a la crida del grup d’extrema dreta, Democracia Nacional, per acudir a les portes del restaurant de Parellada, on van cridar consignes habituals de les concentracions ultres.