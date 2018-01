La Junta Electoral al servei de l'unionisme per evitar una majoria independentista al Parlament

Última actualització Dimecres, 10 de gener de 2018 19:30 h

L'organisme posa traves perquè els diputats a Brussel·les renunciïn a l'acta

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La Junta Electoral se situa, un cop més, al servei de l'unionisme per evitar una majoria independentista al ple de constitució del Parlament el pròxim 17 de gener. L'organisme ha anunciat els tràmits perquè els consellers a l'exili que van ser escollits parlamentaris puguin renunciar a l'acta des de l'estranger per donar pas a altres diputats. Uns tràmits feixucs que podrien fer perillar la majoria independentista a la cambra.

Una de les opcions de les forces independentistes era que els diputats electes a l'exili renunciessin a l'acta per deixar entrar a altres diputats i assegurar, així, la majoria sobiranista a la cambra. Però la Junta Electoral ha imposat uns tràmits que podrien comportar que tant Carles Puigdemont com Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret no només no puguin votar a distància, sinó que tampoc no podran apartar-se perquè entrin altres diputats, segons recull Nació Digital.





Paper clau dels comuns



Els partits independentistes sumen 70 diputats, però l'absència dels diputats electes a Brussel·les i els presos polítics els deixa en 62 davant dels 65 que sumarien C's, PSC, PP i els comuns. La delegació del vot queda descartada, ja que el reglament del Parlament només ho permet en casos de maternitat, paternitat o hospitalització greu. En aquest punt, els vots dels empresonats juguen un paper determinant. Si finalment ni Jordi Sànchez ni Joaquim Forn són alliberats, demanaran poder assistir al ple per votar. De fet, Oriol Junqueras ha sol·licitat aquest dimecres al matí permisos de sortida o excarceració per assistir al ple de constitució del Parlament o al posterior ple d'investidura. Amb tot, els comuns són una peça clau després de tancar la porta, definitivament, a donar suport als d'Arrimadas. Per tant, el bloc del 155 només tindria 57 diputats davant els 62 dels independentistes, una majoria simple que en segona votació valdria per constituir la mesa. De fet, aquest podria ser un dels motius pels quals ERC hauria plantejat a Catalunya en Comú-Podem formar part de la mesa. Tal com apunta el mateix diari, els electes que no vulguin agafar l'acta o vulguin desprendre-se'n perquè corri la llista ho han de fer des de l'ambaixada espanyola o davant d'un notari belga i, posteriorment, que el tràmit sigui avalat per un notari espanyol, un tràmit que es podria prolongar. En aquest sentit, els republicans consideren que aquest tràngol pot restar vots de cara al ple de constitució del dia 17, però que ja hauria d'estar resolt per al d'investidura, segons el digital mencionat.

Notícies relacionades