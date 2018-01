[Áudio] Jimenez Losantos destapa la guerra bruta entre membres del PP

Losantos ha assegurat que és impossible que el PP sobrevisqui si és el mateix partit que es tira pedres a la seva teulada. I ha volgut posar un exemple contundent. El periodista ha assegurat que va ser l'actual vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría la responsable de filtrar les fotos on el president Gallec, Núñez Feijóo, apareixia dalt d'un vaixell amb un famós narcotraficant.

Els mals resultats del PP a Catalunya han posat nerviós al nacionalisme més extrem i unionista. Un dels personatges que encarna millor aquest sector és el periodista Federico Jiménez Losantos. Avui, durant una de les seves habituals arengues, ha carregat contra el PP. En aquest sentit, la crítica té el rerefons de la desfeta del PP a Catalunya, ara com a última força, i l'augment que les enquestes donen a Ciudadanos.

