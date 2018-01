Els telediaris de TVE oculten les acusacions de Rato als ministres de Rajoy

Última actualització Dimecres, 10 de gener de 2018 20:30 h

Els informatius només assenyalen que va culpar el PSOE de la crisi econòmica

Redacció| Nou cas de manipulació informativa de la televisió pública de l'Estat. Ahir, Rodrigo Rato -exvicepresident durant l’època de José María Aznar, exdirector gerent de l’FMI i exdirector de Bankia- va acusar els seus antics companys de partit (PP) d'organitzar una trama per tancar-lo a la presó, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats davant la comissió que investiga la crisi financera al voltant de Bankia. Una informació que va ocultar TVE en els seus informatius.





Així, l'acusació de Rato al ministre d’Economia, Luis de Guindos, a la Ministra d’Ocupació, Fátima Báñez; al Ministre de Justícia, Rafael Catalá, o al Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro no va apareixer per la televisió espanyola ni en l'edició de les 15h. ni a la de les 21h. del seu informatiu d'ahir, així com tampoc a la de les 8h. d'aquest dimecres.



Sí va aparèixer -en canvi- el moment de la compareixença del vicepresident espanyol en que assenyalava el govern del PSOE presidit per José Luis Rodríguez Zapatero com a principal responsable de la recent crisi econòmica a Espanya per aparcar les reformes d'Aznar.