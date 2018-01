Montoro agraeix els serveis dels 'piolins' ofegant-los a impostos

Segons assegura un Guàrdia Civil a la revista, als agents que han estat a Catalunya tres mesos se'ls aplica un 30% d'IRPF a la nòmina, degut a la pujada automàtica de la retenció imposada pel sistema informàtic de càlcul de nòmines del cos de seguretat espanyol. "Cobrava 95 euros de compensació, però amb les retencions no em passa de 67", explica a 'Interviu' un antiavalots de la Policia Nacional. Els càrrecs més alts de la Policia es queixen que la compensació per apallissar votants pacífics el referèndum de l'1-O els quedi en 50 euros diaris.

Només discrepa sobre la protesta generalitzada un veterà del Cos Nacional de Policia -segons 'Interviu'- molt vinculat a l'Operació Copèrnic, que els explica que "la planificació de l'operació va ser en molts aspectes un desastre, però en l'aspecte econòmic hem trobat una generositat sense precedents". Els seus companys -que no entenen que, si cobres més pagues més- lamenten que no s'avisés al seu dia que les compensacions eren brutes.

