La falsa fi de l'Operació Copèrnic: el Gobierno segueix enviant policia espanyola a Catalunya

Última actualització Dijous, 11 de gener de 2018 05:00 h

El Gobierno mantindrà entre vuit i deu grups d'antiavalots

Redacció| Tot i que, "administrativament", l'Operació Copèrnic ha estat clausurada, no ha cessat l'enviament de reforços policials a Catalunya. Ho explica la revista 'Interviu', que apunta que -segons fonts policials- mentre marxaven els darrers agents de la policia espanyola dels vaixells Rhapsody i Azzurra, la darrera setmana del 2017, van ser enviats un Grup Operatiu d'antiavalots de la Policia Nacional a la caserna del Bruc de Barcelona i un altre a Tarragona.







La revista també diu haver parlat amb "fonts no oficials" que expliquen que el Gobierno (concretament, Interior) mantindrà una presència "raonablement alta" d'agents al país: d'entre vuit i deu grups d'antiavalots, cadascun -dividit en subgrups- format per uns 50 policies de diferent rang.



Fins i tot el mitjà espanyolista destaca que "aquests dies són de gran calma" i que -ja des d'abans de les eleccions del 21-D- el desplegament de policies espanyols a Catalunya servia només per seguir líders sobiranistes. Una calma absoluta que, segons ells, no es pot estendre al que anomenen despectivament "territorio comanche", la Catalunya Nord.