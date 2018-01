[Àudio] Millo deixa caure que el PP pidolarà un diputat a Cs per tenir grup propi

11 de gener de 2018, 18.54 h

MILLO, QUE NO SOM TONTOS COM ELS ESPANYOLS QUE US VOTEN, HOME. SI PRECISAMENT LA JUNTA ELECTORAL VA DECIDIR FINALMENT TREURE UN ESCÓ D'ULTIMA HORA A COMOANDAMOS DIENT QUE VENIEN DEL VOT ESTRANGER, ¿¿... ?? PERQUE NO CAIGUÈSSIU A LA VERGONYA DE SER COM DE FET HO SOU, ELS CUERS A CATALUNYA AMB NOMES 3 PAIOS...