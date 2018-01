Pascal li va demanar a Mas un segon pas al costat aquest agost

Última actualització Dijous, 11 de gener de 2018 11:00 h

L'expresident assegura que la decisió és meditada

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Després de la dimissió com a president del PDeCAT toca entendre què ha passat. Mas assegura que el segon pas al costat que fa en dos anys és una decisió meditada.

Per què va postposar Mas el seu comiat? En primer lloc, per la convocatòria del referèndum. Segons sembla, no hauria volgut fer aquest pas per no perjudicar el seu partit. Ara bé, després de l'1-O tampoc arribava la seva dimissió.



Apunta el digital que Mas tenia la intenció de fer-ho en una conferència amb representants del món polític, empresarial i social però que tot just va coincidir amb una conferència de Carles Puigdemont des de Brussel·les.

Finalment, Mas s'ha decidit a fer el pas aquest dimarts.

Notícies relacionades

Però segons avança Crónica Global, va ser la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal la que el passat mes d'agost va demanar a Mas la seva dimissió.