Un conseller del PP a Melilla retreu als pares d'un migrant mort que ''haguessin vingut abans a pel seu fill''

A més, el conseller del PP assegura que es desconeix que els que s'han presentat com a pares del menor ho siguin realment i -per això- no vol tenir cap mena de contacte amb ells. En aquest sentit, ha carregat contra l'activista José Palazón, que ajuda els centenars de menors no acompanyats que viuen al carrer a Melilla, normalment perquè han travessat la frontera amb el Marroc sense els seus progenitors. Palazón és qui ha contactat amb els pares del darrer infant traspassat mentre es trobava a càrrec de les institucions de la ciutat.

"M'agradaria saber com Palazón ha aconseguit tan aviat el contacte d'aquesta família, a veure si és que ell té contacte amb pares al Marroc i per això ens estan arribant els nens d'alguna manera ", ha dit per manifestar que vol "consultar com pot succeir això amb els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat".

El popular excusa el seu menyspreu pel traspàs del menor afegint que "no pot vendre'ns la idea que ha arribat a Espanya per treballar quan vivia a l'escullera i consumia inhalants diàriament". Segons ell, "els que estudien i treballen, estan fent-ho ja en els centres i estan portant una vida normalitzada".