[Vídeo] Herrero de Miñón compara Catalunya amb un home que mata la seva dona

Última actualització Dijous, 11 de gener de 2018 12:00 h

"És un delinqüent malgrat que ella fos insopurtable"

11 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Al Congreso s'ha iniciat una comissió que pretén "modernitzar l'Estat de les autonomies" per intentar posar punt final al conflicte territorial que viu l'Estat espanyol, especialment, per les ànsies de llibertat de Catalunya. En comptes d'escoltar el clam popular català, es pretén aportar solucions des d'una sala de la Cabra Baixa entre uns quants "experts" tertulianejant.

En aquesta comissió per a "modernitzar l'Estat de les autonomies" han estat convidats com a ponents els anomenats pares de la Constitució espanyola. Miquel Roca, l'únic representant "nacionalista català" que hi va tenir un paper important i Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que hi va participar quan era parlamentari del partit de Adolfo Suàrez, l'UCD, i que posteriorment es va passar a Alianza Popular, el que és ara el Partit Popular.

Durant la seva intervenció, Herrero de Miñón ha fet una comparació del tot desafortunada. Les tensions entre Catalunya i Espanya, sovint, s'han comparat amb més o menys encert amb una relació de parella. Però el jurista jubilat ha fet un pas més enllà i del tot esperpèntic: ha dit que no s'ha de perdonar els delinqüents ni pactar amb ells. Per a elaborar aquest discurs ha dit que Catalunya és com l'assassí de la seva dona que li diu al jutge: "la vaig matar perquè era insuportable". Però, tot i que el jutge li pogués dir "no poso en dubte que la seva dona fos insuportable" això no fa que deixi de ser un delinqüent.

Moments abans, Miquel Roca havia fet un símil semblant tot i que, en aquest cas, la dona maltractada era Catalunya, submisa totalment a una Espanya que l'amenaçava a quedar-se sense res si la deixava. A més, segons Roca, els desitjos reals de Catalunya no era separar-se sinó reclamar més atenció.



Atenció! Aquests són els que han de "modernitzar l'Estat de les autonomies". Herrero de Miñón, un dels papis de la Constitución: "Catalunya és com l'home assassí que mata la seva dona". Més info sobre les seves paraules aquí https://t.co/7zynakGNCg pic.twitter.com/5y6gBjLN9W — Gerard Sesé (@gerardsese) 11 de gener de 2018

Notícies relacionades