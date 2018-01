Catalanofòbia per augmentar vendes: alguns exemples de promocions espanyoles vergonyants

Última actualització Dijous, 11 de gener de 2018 17:00 h

Els "Cataluña es España" o el "155" es converteixen en reclams publicitaris

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | La catalanofòbia ven a Espanya. I no és una expressió política o metafòrica ja es pot dir literalment. I és que ja són diferents els comerços que usen com a reclams publicitaris o esqués per captar més clients un discurs en contra de Catalunya i les seves aspiracions de llibertat. L'últim exemple ha estat una empresa de matalassos que ha fet una rebaixa especial: tot a 155 euros.

Una publicitat d'una matalasseria © Multirelax Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes catalanofobia, catalunya, españa, odi, publicitat, unionisme

Tot a 155 euros

En Fracisco, gerent de la matalasseria Multirelax, a Elx, ha atès una trucada directe!cat per a explicar que "a causa de la baixada de vendes per tot el que està passant a Catalunya" ha decidit fer una oferta "mentre duri aquesta situació portada per quatre bojos" d'oferir una gran varietat de productes a 155 euros. El pamflet de publicitat predica "Viva el 155" i acaba exclamant un "viva España". El gerent de l'empresa qualifica els independentistes de "nazis" i assegura que ell és apolític. Aquest és el cartell publicitari amb el qual espera tenir més vendes:

Un licor de 155 graus





Una licoreria de Gijón ha creat un envàs per al seu elixir alcohòlic de crema catalana i l'han anomenat "Article 155". Qui ha tingut la idea és un HijoPuta. No ho diem nosaltres, és el nom de l'empresa. Afirmen que aquest licor és el seu producte estrella i que "està causant tant furor" entre els seus clients. El tenen disponible "en format d'1 litre i 20 centilitres i té una graduació de 17%". L'eslògan és "Article 155, te dejará tocado".

Pastissos que prediquen "Cataluña es España"





A població de Zarza, els germans Cano tenen una pastisseria amb un producte estrella, les rosquilles de Zarza, fins i tot un dolç turístic de la zona. Doncs, tal com va explicar directe!cat, hi van afegir a l'etiqueta, com qui no vol la cosa, un "Catalunña es España". En declaracions a directe!cat van explicar que han afegit el missatge "Cataluña es España" a l'etiqueta de la Pastisseria Parcan per a donar suport als amics espanyols que coneixen a Catalunya.

Notícies relacionades