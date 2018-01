Un professor alemany desmunta el 155: no és equiparable a l'article 37 de la Constitució alemanya

TABARNIA IS NOT CATALONIA QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA

11 de gener de 2018, 19.00 h

QUERIOS NAZIS



NO PUEDO PARAR DE REIRME.



EL BARRIGON FORN Y LOS JORDIS SOLO LES HA FALTADO GRITAR ARRIBA ESPAÑA. SE HAN HECHO UN FORCADELL DELANTE DEL JUEZ PERO EN GRADO SUPERLATIVO, ACATAN LA CONSTITUCION, RENUNCIAN A LA UNILATERALIDAD, ACEPTAN QUE SOLO EL ESTADO PUEDE CONVOCAR UN REFERENDUM, ETC ETC.





EN EL FONDO ME DAN PENA, NO HAN AGUANTADO NI TRES MESEA DE CARCEL Y ESTAN DISPUESTOS A MENTIR CON TAL DE SALIR, ¿QUE HARAN CUANDO LOS CONDENEN A 8 AÑOS DE CARCEL EN FIRME?