Un catedràtic carrega contra Rivera per voler ''aconseguir vots'' arran del cas de Diana Queer

Última actualització Dijous, 11 de gener de 2018 19:00 h

El líder de C's ha entrat en el debat dels beneficis penitenciaris

Redacció| Jacobo Dopico, catedràtic de Dret Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, ha carregat contra el líder de 'Ciudadanos' Albert Rivera pel que afirma que és "un deplorable engany per aconseguir vots". Ho ha dit en referència a que, arran del debat que va generar el descobriment del cadàver de Diana Quer i la confessió del seu assassinat, Rivera va demanar la supressió de beneficis penitenciaris i eliminar les reduccions de condemnes.

"Les condemnes per fets posteriors a 1995 ja no poden tenir 'redempció de penes pel treball'. Els únics beneficis penitenciaris que encara existeixen són dos, i molt marginals", li respon Dopico, referint-se a l’avançament de la llibertat condicional i als indults particulars.



El catedràtic critica la teoria del qui la fa la paga de Rivera via Twitter, on molts altres professionals del dret també s'hi han fet creus. I és que els beneficis de que parlava Rivera durant la tramitació al Congrés espanyol d’una proposició de llei per derogar la “presó permanent revisable”es donen només en casos molt concrets i controlats.



La “presó permanent revisable” és una reforma del Codi Penal que va aprovar el PP amb majoria absoluta el 2015 -sobretot- per evitar que presos d'ETA que havien vist reduïdes les seves penes sortissin de la presó. Sobre la seva postura, C's només diu que està a favor que es compleixin íntegrament les penes de presó “en delictes d'especial gravetat”.