Una alcaldessa del PP força un regidor de C's a despenjar una fotografia de Franco

Tanmateix, ha assegurat que la denuncia és fruit d'una polèmica que manté amb l'alcaldessa i per la que Del Rosario li ha retirat la confiança i ha firmat un decret de revocació de les delegacions i responsabilitats que li va atorgar com a regidor del govern municipal. El PP governa en aquest municipi amb dos regidors del C's.

El detonant, segons informa la Cadena Ser, és el comunicat emès per C's on assegurava que l'alcaldessa incomplia una resolució del Defensor del Poble de Castella i Lleó.

Per la seva banda, el regidor ha retirat la placa aquest dijous al matí després de la difusió de la notícia i ha reconegut al diari El Norte de Castilla que "portava posada molts anys".

L'alcaldessa del PP acusa el regidor de la formació taronja de no conèixer la Llei de Memòria Històrica ni el significat d'apologia, segons recull la Cadena Ser, per tenir penjada una placa amb una fotografia del dictador i escrit: 'Avinguda de Francisco Franco'.

