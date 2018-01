Un exmagistrat de l'Audiència Nacional veu ''alarmant'' l'actuació de la justícia espanyola

Silva va ser magistrat de l'Audiència Nacional però el 2014 va ser inhabilitat com a jutge per un delicte de prevaricació durant la instrucció del cas Blesa.

L'exmagistrat de l'Audiència ha argumentat que el fet que el Tribunal Suprem retirés l'ordre europea de detenció contra Puigdemont i la resta de consellers que són a Brussel·les, mostra la "manca de suport jurisdiccional que té Espanya en aquest tema". I ha lamentat que Puigdemont estigui "refugiat" a Bèlgica perquè a Espanya no té garantits alguns "drets i llibertats". "

Segons Silva, aquestes persones "són innocents dels fets que se'ls vol imputar" i ha assegurat que Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart no haurien d'estar en presó preventiva. Tanmateix, ha sentenciat que s'han d'enfrontar a un Estat que en això de la presó ja no té comunicació amb la resta d'Europa", ha remarcat.

