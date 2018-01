Per què va disminuir la violència de la policia espanyola durant l'1-O justament al migdia?

Última actualització Dijous, 11 de gener de 2018 20:15 h

La intenció era protegir edificis de l'Estat

Redacció| El màxim responsable de la Guàrdia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha dit -en un informe que ha entregat al jutjat de Barcelona que investiga les càrregues de l'1-O i al qual ha tingut accés l'agència 'Efe'- que la violència de la policia espanyola durant l'1-O va disminuir al migdia per tal de protegir edificis de l'Estat i les dependències de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Barcelona. El Ministeri d'Interior va replegar els agents espanyols perquè pensava que hi hauria concentracions de protesta davant aquests edificis i els va enviar a defensar-los. A més, el text apunta que "cada vegada era més difícil" intervenir per la quantitat de gent que protegia els col·legis electorals.

Justificació de la violència policial

De los Cobos, que ha presentat l'informe a petició del jutge, ha aprofitat per justificar la violència de la policia espanyola: diu que la intervenció policial es va centrar "exclusivament" en retirar les urnes i el material de votació i "no en el tancament i desallotjament" dels locals. En aquest sentit, assegura que la intenció era crear "la menor afectació possible" però va ser necessària la "mínima força imprescindible" davant la "resistència passiva organitzada" i les "accions de violència directa" dels votants.

"Absoluta passivitat i nul·la col·laboració". Aquest és segons l'informe el paper que van jugar els Mossos d'Esquadra que -a més, diu De Los Cobos- van voler "entorpir i obstruir" l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. En aquest sentit, assenyalen el Mosso d'Esquadra que escortava l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí quan va oposar resistència pacífica a la policia espanyola en el seu local de votació.