Una plataforma unionista reclama perpetuar el 155 contra els resultats del 21-D

Asseguren que promouran mobilitzacions per aconseguir suport ciutadà

Redacció | La plataforma unionista Moviment Cívic 12-O no dona per vàlids els resultats del 21-D i proposa als partits unionistes i a Societat Civil Catalana (SCC) que instin el gobierno a perllongar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

Així ho ha assegurat la plataforma en un comunicat, recollit per Europa Press, on ressalta que és necessari "prolongar i ampliar" el 155 perquè considera que no s'han aconseguit els objectius del gobierno.



Per això, demana als partits unionistes i a l'entitat SCC que s'apropiïn de la proposta i exigeixin al gobierno que l'apliqui. Tanmateix, han assegurat que promouran mobilitzacions per "aconseguir suport ciutadà".



Moviment Cívic 12-O creu que les eleccions del 21-D no han resolt ni el conflicte ni la fractura social a Catalunya perquè els "separatistes" segueixen maniobrant per implementar el seu projecte polític, sentencia la plataforma.

