El País haurà de rectificar, de nou, per les seves mentides contra el procés

El jutjat de Primera Instància número 20 de Barcelona condemna El País" a publicar una rectificació per un article crític sobre TV3. La televisió pública va demanar la rectificació, però el diari no en va fer cas, segons explica TV3.

El diumenge 12 de novembre, El País va publicar un article a doble pàgina sota el titular 'Una setmana veient només TV3', on criticava durament la televisió pública i el seguiment informatiu del procés català dels telenotícies.

Entre altres afirmacions, es deia que el dia de la vaga general, TV3 a penes havia proporcionat dades i que l'"InfoK" havia utilitzat la imatge dels Jordis per explicar què és un pres polític. Tanmateix, afirmava que TV3 "mai parlava de la fuga d'empreses i que els polítics de Ciutadans o del PSC no solien sortir fins al minut 20 dels informatius. També, que els partits espanyols o Espanya no existeixen a TV3.

Amb tot, el jutjat dona la raó a TV3 i obliga a El País a rectificar per no considerar certes les acusacions contra la televisió pública. El País i el seu director ha de publicar la rectificació en paper i en digital amb el mateix tipus de lletra i la mateixa paginació. La sentència, però, es pot recórrer.



Segona rectificació

No és la primera vegada que El País intenta desprestigiar el procés català i es veu obligat a rectificar per això. De fet, la setmana passada, el subdirector de la capçalera espanyola, David Alandete, va haver de corregir les seves pròpies paraules on donava per fet la influència de Rússia a Catalunya en el marc del procés independentista.Precisament, va reconèixer no tenir cap prova al Parlament Britànic, on va anar a declarar com a testimoni en la comissió específica que investiga si van existir estratègies de desinformació durant el Brexit i la relació amb altres processos polítics.