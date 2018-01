La internacionalització de les universitats catalanes deixa enrere la resta de l'Estat

Última actualització Divendres, 12 de gener de 2018 05:00 h

Espanya suspèn també en comparació als països europeus

Redacció| Catalunya torna a liderar un rànquing pel que fa al model educatiu públic en comparació amb l'Estat espanyol. Un recent informe sobre la modernització de l'educació superior a Europa amb dades de la Comissió Europea de 2015-2016 (el qual ha publicat 'El País') desmunta les crítiques de l'unionisme pel que fa al model d'immersió lingüística i les seves interpretacions sobre que és imcompatible amb una visió oberta i internacional de l'educació. De fet, Espanya suspèn en relació al nombre de professors d'altres indrets del món que contracta a les seves universitats i Catalunya -en canvi- és l'única que supera la mitjana espanyola d' 1,8% de docents estrangers situant-se en el 3,9%. La Rioja (amb un 0,5%) és el territori espanyol que presenta pitjors xifres.

Pel que fa a les universitats en concret, tres universitats públiques catalanes (de set) superen la mitjana, fins i tot, de països com Portugal (3,5%) i una la iguala. La Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona és -amb diferència, potser perquè prohibeix contractar docents que hagin estat formats a les seves facultats- la millor situada amb un 12,1% del professorat procedent de l'estranger. L'Universitat de Jaén (amb un 0,3%) és la darrera de la llista a l'Estat espanyol.A diferència d'altres indrets a Espanya, Catalunya ha eliminat les traves burocràtiques per fitxar professorat estranger i compta amb iniciatives com la Institució Catalana de Recerca i Estudis AvanCats -creada per la Generalitat el 2001- que s'encarrega de buscar talents internacionals. I és que, segons un document del Ministeri d'Educació espanyol sota el títol 'Estratègia per a la internacionalització de les Universitats Espanyoles 2015-2020', la baixa internacionalització a les seves aules fa perdre a Espanya oportunitats de participar en programes internacionals d'educació, investigació o innovació i ser més competitiva a nivell mundial.