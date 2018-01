Forcadell: ''No entraré a jutjar el que diuen persones empresonades injustament''

Última actualització Divendres, 12 de gener de 2018 10:30 h

L’encara presidenta del Parlament nega que hi hagi cap fugida de l’independentisme i emmarca les dimissions en “una cursa de relleus”

Redacció | L’encara presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha volgut aquest divendres mostrar el seu “màxim respecte i tot el suport” al que fos conseller d’Interior, Joaquim Forn, i els líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, després que declaressin davant el Tribunal Suprem que abandonaven la via unilateral i admetessin que el valor purament simbòlic d’alguns passos del procés sobiranista.

“No entraré a jutjar el que diuen persones empresonades injustament. Pel que ens hem d’emprenyar és perquè estan injustament empresonats. M’és igual el que diguin, el que volem és que tornin a casa amb les seves famílies”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, visiblement molesta per algunes crítiques que reben els presos per les seves declaracions davant el jutge.



I és que Forcadell, que just aquest dijous va anunciar que no repetirà com a presidenta del Parlament, ha volgut negar que el seguit de dimissions, renuncies i girs argumentals als tribunals dels darrers dies suposin “cap desbandada” de l’independentisme. “En absolut, al contrari. Això és una cursa de relleus. Hi ha molta gent preparada al país”, ha dit per emmarcar la seva marxa del càrrec i altres com la de Carles Mundó.



“Lliure de càrregues judicials”

Durant la mateixa entrevista, Forcadell ha tornat a defensar que el proper president del Parlament ha de ser algú “lliure de càrregues judicials”, però ha negat que això fos cap missatge encobert cap a Carles Puigdemont, candidat de JxCat a presidir la Generalitat i que es troba a Brussel·les. “L’executiu i el legislatiu són molt diferents. La funció de la Mesa del Parlament és afavorir el debat, que es pugui parlar de tot sense traves, i en un parlament no es decideixen les iniciatives des de la Mesa sinó que ho fan els grups. A l’executiu és diferent”, ha dit.

Amb tot, Forcadell ha reconegut que en les darreres setmanes, quan ja tenia decidit que plegaria del càrrec però encara no ho havia explicat públicament, ha rebut “pressions” per continuar a la presidència del Parlament. “Sí, m’ho han demanat, és evident. Però era una decisió madurada i presa de feia temps. Jo he acabat un cicle”, ha afegit.



Diputada o consellera?



El que no està tan clar és si Forcadell es quedarà com a diputada sense més al grup d’ERC del Parlament o si acceptaria un càrrec de consellera en un futur Govern. “No faig futuribles. Jo ara el que m’he plantejat és fer de diputada. No dic mai d’aquesta aigua no en beuré, però en principi ho descarto perquè la meva idea és fer de diputada”, ha dit en ser preguntada per aquesta possibilitat.

Pel que fa a la futura Mesa del Parlament, Forcadell ha evitat fer cap recomanació al respecte i ha deixat tot en mans dels grups que estan negociant, però sí ha recordat que per a ella l’entrada dels comuns a l’òrgan encara que no els correspongui estrictament no seria cap problema. “Jo entenc que com més varietat hi hagi, millor. Però això és sempre, en qualsevol cosa. Quantes més veus representades, millor”, ha sentenciat.



Sobre qui n’ s’ha volgut pronunciar és sobre l’exconseller i diputat electe d’ERC Ernest Maragall, que sona com a possible proper president del Parlament tot i que des del partit republicà no confirmen aquesta possibilitat. “Estic segura que seria un bon president, com ho serien tants altres candidats”, s’ha limitat a dir.

