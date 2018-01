El Tribunal de Comptes vol veure a Artur Mas a judici pel 9-N

A més, s'especifica que el procediment s'obre per "suposades irregularitats comptables" en relació a pagament realitzat amb fons públics destinats a l'organització de la consulta del 9 de novembre de 2014. El tribunal dona per tancada la fase d'instrucció, durant la qual s'ha obligat a dipositar una fiança de 5,2 MEUR als investigats.A partir d'ara, el cas passa a mans de la secció d'enjudiciament i se'n farà càrrec la responsable del departament 2n, l'exministra de Justícia del primer govern d'Aznar Margarita Mariscal de Gante, que també va ser l'encarregada de nomenar un delegat instructor en aquesta causa. Un cop resoltes les al·legacions, el Tribunal de Comptes començarà amb les audiències prèvies i farà citacions. Totes les vistes seran públiques.

