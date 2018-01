300 treballadors de la Generalitat a Girona xiulen per exigir la llibertat dels presos polítics

Última actualització Divendres, 12 de gener de 2018 14:30 h

També reclamen la retirada de les ordres de detenció contra Puigdemont i els consellers destituïts Ponsatí, Serret, Comín i Puig

Redacció | Uns 300 treballadors de la Generalitat a Girona han fet una xiulada per exigir "la immediata posada en llibertat dels presos polítics". A les dotze del migdia, els treballadors han col·locat quatre cadires buides amb les fotografies d'Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart acompanyades de llaços grocs i han llegit el manifest.

A més de demanar l'alliberament dels presos, han reclamat que es retiri l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i la resta de consellers destituïts que estan a Brussel·les: Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig. També exigeixen que s'acabin els procediments judicials contra la resta de consellers destituïts per l'Estat investigats i contra la presidenta del Parlament Carme Forcadell.



Els treballadors de la Generalitat a Girona han reprès aquest divendres les concentracions setmanals per reclamar l'alliberament dels presos. A les dotze del migdia, han col·locat a les portes de la seu del Govern quatre cadires buides amb les fotografies dels empresonats acompanyades de llaços grocs. Unes 300 persones han participat en la xiulada, que han fet mentre tenyien la concentració de groc subjectant cartolines de color.

Primer, una portaveu ha llegit el manifest que s'ha dividit en quatre reclamacions. La primera: la retirada de les mesures adoptades per l'aplicació de l'article 155. "Després de les eleccions celebrades el 21 de desembre del 2017, i des del respecte cap a la voluntat democràtica manifestada pacíficament pels ciutadans de Catlunya, exigim la seva retirada", han afirmat.



Exigència "immediata"

La segona exigència és la "immediata posada en llibertat" del vicepresident destituït, Oriol Junqueras, l'exconseller Quim Forn i els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

També reclamen que es retirin les ordres de detencions contra Puigdemont i la resta de consellers destituïts que hi ha a Brussel·les, així com que es posi punt final als procediments judicials que es dirigeixen contra Bassa, Borràs, Mundó, Romeva, Rull, Turull i, alhora, les causes contra la presidenta del Parlament i la resta d'investigats arran del 20 de setembre.

Finalment, com a quart apartat, els treballadors han volgut donar suport a l'escola catalana i als seus docents. "Davant les citacions judicials que està rebent el col·lectiu de docents per presumpte delicte d'incitació a l'odi, defensem el model educatiu català i la llibertat de pensament", han conclòs. El cant dels Segadors ha posat punt final a la concentració.

