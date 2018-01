Iglesias abandonarà el debat català davant la davallada electoral

Última actualització Divendres, 12 de gener de 2018 16:00 h

Aquest dissabte intervindrà al Consejo Ciudadano Estatal per retre comptes després d'un 2017 negre per a la força morada

Redacció | El projecte de Pablo Iglesias fa aigües, amb les confluències renegant del centralisme morat, el partit es veu obligat a canviar dràsticament la seva línia política per recuperar l'espai electoral que de mica en mica va conquerint el PSOE.

El cap de files dels comuns, Xavier Domènech, entre Pablo Iglesias i Ada Colau © Núria Júlia Comparteix Tweet

Etiquetes 21-d, colau, domènech, iglesias

Amb el cop que va suposar la derrota del 21 de desembre de Catalunya en Comú-Podem, amb tres diputats menys que la coalició de Catalunya Sí que es Pot de Rabell i Coscubiela en les eleccions del 27-S, el líder de Podemos es planteja abandonar el debat català per centrar-se en la discursiva social.

La mala gestió durant el passat 2017 de la seva relació federal amb Podem Catalunya, amb episodis com els que va protagonitzar un dels fundadors, Juan Carlos Monedero, celebrant actes al territori català per desprestigiar el Secretari General de Podem, Albano Dante Fachin, qui pregonava un discurs alternatiu al de Colau i fou apartat per aquest motiu, ha fet que avui la figura d'Iglesias, ja tocada després d'apartar Iñigo Errejon, estigui encara més tocada. El seu silenci, és l'únic líder de les quatre forces estatals, PP, PSOE, C's i Podemos, que no ha fet cap valoració dels resultats electorals del 21-D, es reserva pel discurs que donarà demà on, segons apunten fonts del partit, no voldrà donar més protagonisme al debat català.

Amb Domènech, aposta personal d'Iglesias, tocat pels mals resultats i Ada Colau contemplant com la seva formació fou la cinquena a Barcelona, els comuns es veuen obligats a reformular el seu projecte.