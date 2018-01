Millo delata a a la fiscalia la web 'governrepublica.org'

Última actualització Divendres, 12 de gener de 2018 17:30 h

El delegat del govern espanyol creu que el nou portal pretén insistir una "ficció" que se situa "fora de la legalitat democràtica vigent"

Redacció | El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que aquest divendres ha posat en coneixement de la fiscalia la web 'governrepublica.org', que ha difós Carles Puigdemont a Twitter.

"Un altre despropòsit", ha assegurat Millo en roda de premsa des de Barcelona. Entén que el portal pretén "intentar mantenir viva un ficció, que a ulls de tothom no deixa de ser un esperpent, que ataca directament la imatge i la dignitat de les institucions de l'autogovern de Catalunya". "Un intent de generar una ficció d'una cosa que és inexistent però que a més es posa absolutament fora de la legalitat democràtica vigent", ha insistit en roda de premsa aquest divendres. A l'espera de les autoritats, Millo ha assegurat que "és de preveure" que com altres webs serà "desactivada".



En un exemple d'això hi veu la web que ha difós el cap de files de JxCAT a través de Twitter. "Avui mateix com he fet sempre he posat en coneixement de les autoritats i la fiscalia aquesta nova actuació que és de preveure que seguirà el mateix camí que les anteriors, que han estat totes desactivades", ha assegurat Millo en roda de premsa posterior a la del consell de Ministres. "Intenta mantenir una ficció que no és altra cosa que fer el ridícul, el dret a fer el ridícul existeix", ha resolt Millo.

En ple debat sobre la investidura, Millo també ha insistit que és "absurd" que es pugui produir de manera telemàtica. "Una absurditat que denigra el concepte del Parlament", ha afegit el delegat del govern espanyol a Catalunya. "Si no cal ser-hi a partir d'aquí la indignitat a què se sotmet [el Parlament] és absolutament inadmissible".



Balanç del 155

De fet, Millo, que veu "lògic" que els serveis jurídics de la cambra en facin un informe, ha augurat que "les coses s'aniran reconduint". I que "aquesta normalitat que ha de tornar necessàriament a Catalunya -era l'objectiu de l'aplicació de les mesures [del 155]- cada dia serà més una realitat palpable per part de tothom".

I en fer balanç de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, Millo ha assegurat que la "gestió del dia a dia" ha permès que s'hagi "reactivat l'agenda econòmica i social que la Generalitat va paralitzar durant mesos". El delegat del govern espanyol a Catalunya ha aplaudit que hagin fixat com a prioritat "les estructures de la societat, els sectors productius i els municipis" i les "estructures d'estat". "No s'han pres grans decisions polítiques, hauria estat usurpar l'autogovern" i l'objectiu del 155 és, ha afirmat Millo, "restituir-lo".

"Aquesta aturada del funcionament de la Generalitat havia de ser resolta i corregida amb caràcter d'urgència, és el que ha fet el govern espanyol amb l'aplicació d'aquestes mesures, és bo que es conegui la realitat; tasques de gestió amb seny i sentit comú", ha resolt Millo.

