Arrimadas i Iceta no retiren el tuit que promociona l'article d'El País condemnat per mentir sobre TV3

La piulada publicada el 12 de novembre segueix activa

Redacció | El mateix diari que no va provar al Parlament britànic la ingerència russa sobre el procés català ha estat condemnat per un jutge a rectificar un article de dues pàgines on perjudicava la imatge de TV3 amb informació "inexacte"

La manipulació informativa és una tònica habitual en la premsa unionista, l'última prova la tenim amb la condemna del Jutjat de Primera Instància número 20 de Barcelona que insta al diari El País a publicar una rectificació després de difondre falsedats com que els informatius amagaven les forces unionistes, que l'Info K utilitzava la imatge dels Jordis per parlar de presos polítics i que el Telenotícies amagaven la "fuga d'empreses".

Un dels partits que més s'alimenta d'aquest biaix informatiu és Ciutadans, i en concret Inés Arrimadas i Albert Rivera. Ha estat Arrimadas, en aquest cas, qui ha volgut treure rèdit electoral de la mentida. I malgrat el fet que sempre exigeix el compliment de la llei, encara ara no ha retirat el seu tuit on fa promoció de l'article d'El País condemnat per un jutge per manipular dades contra TV3 que va publicar el 12 de novembre.

Iceta també el va difondre

Poc pot recriminar el candidat del PSC, i primer secretari del partit, Miquel Iceta, a Arrimadas. Ell, que regularment recomana articles a la xarxa, també va promocionar l’article condemnat pel jutge.