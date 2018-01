Sanz aplaudeix la gestió de Trias amb TMB: l'Ajuntament ha incrementat en els últims 6 anys l'aportació al transport públic

No hi ha cap vot

L'Estat redueix un 50% la seva aportació



Amb tot, la regidora de Nou Barris ha assegurat que l'Ajuntament posa en tot el finançament anual "gairebé uns 140 milions d'euros" per intentar compensar la retallada del 50% del govern de l'Estat.



Tanmateix, ha explicat que la pujada de preus és una responsabilitat compartida. "L'espai on es decideixen les tarifes, la Generalitat té majoria i la veu cantant", ha dit.



L'Estat ha reduit la seva aportació un 50% al transport públic metropolità. Exigim la seva financiació per garantir un transport a l'abast de totes. Les ciutats i les ciutadanes ho necessitem. @janetsanz pic.twitter.com/wA3X0UgKj8 — Iniciativa (@iniciativa) 12 de gener de 2018

En aquest sentit, ha exigit a l'Estat que recuperi una part dels recursos per poder congelar les tarifes. "Ho hem fet durant dos anys però una ciutat sola no pot superar això", ha conclòs.La plataforma Stop Pujades va organitzar aquesta setmana actes reivindicatius a una vintena d'estacions de metro, de Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat principalment a la ciutat de Barcelona per rebutjar l'increment de preu que s'ha aplicat a principi d'any.La plataforma compta amb la col·laboració d'alguns Comitès de Defensa de la República. La CUP, de la seva banda, dona suport a la reivindicació.