Una llei promulgada per Montilla permet usar ''mitjans telemàtics'' per governar

A efectes d’inventari i aportació al debat sobre compliment de la legalitat : Article 35 de la Llei 13/2008 de 5 de novembre de la Presidència de la Generalitat i del Govern. Aprovada pel Parlament i promulgada pel President José Montilla . pic.twitter.com/gmY6yGnmzb — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 12 de gener de 2018

Des del seu compte de Twitter, Turull ha recordat que l'article 35 de la llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern (aprovada pel Parlament durant el tripartit de José Montilla, el 2008), diu que el Govern pot usar, "per al compliment de les seves funcions, "xarxes de comunicació o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que s'hagin establert mecanismes que permetin garantir la identitat de les persones que emeten i reben les comunicacions i permetin garantir l'autenticitat dels missatges".L'article, que parla sobre com es poden fer servir els mitjans telemàtics, està emmarcat dins el capítol que es refereix al "Funcionament del Govern". Pel que fa al text que tracta les condicions de nomenament del president, no hi ha cap referència al tema i només posa com a condicions que el candidat presenti el seu programa de govern davant el ple i sol·liciti la investidura a la Cambra.