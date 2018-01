La premsa espanyola normalitza una agressió masclista de Juan Carlos I

Última actualització Divendres, 12 de gener de 2018 18:30 h

Titllen com "anècdota" que tires per la borda del vaixell a una dona quan la reina Sofia va arribar a l'embarcació

J.S | El reportatge publicat pel diari italià el Corriere della Sera titulat 'Juan Carlos: 1.500 dones, un cop d'Estat bloquejat i riquesa llegendària' ha destapat part dels molts escàndols sexuals, masclistes, polítics i corruptes de la corona que, de nou, ha trobat en la premsa espanyola un bressol on dissimular les seves vergonyes.

Un dels episodis que recull el diari fa referència a una agressió masclista del monarca contra una de les dones que el va acompanyar. Categoritzat d'"anècdota de traca" "comprometedora" i, fins i tot, responsabilitzant a la model de "caure per la borda del iot", la premsa recull una de les moltes històries sexuals de Juan Carlos I, pare de l'actual rei Felip VI, on el rei emèrit va manar als serveis secrets que tiressin per la borda la model que l'acompanyava quan la reina Sofia pujava a l'embarcació. "Ràpid, que ve la Reina" van clamar els agents que l'acompanyaven per evitar que la monarca es trobés amb la jove.

Segons recull el reportatge, els agents varen agafar la model i la van llençar al mar per, posteriorment ser rescatada per un dels escoltes reials. Un episodi de violència masclista totalment normalitzat per la premsa espanyola que en cap moment ha criticat el tarannà violent i denigrant de l'escena, que en lloc de qüestionar-se quina mena de cap d'Estat ha tingut Espanya durant quaranta anys prefereix riure les gràcies i normalitzar escenes de violència de gènere molt explícites.