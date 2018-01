[Vídeo] Del dret a decidir a degollar Puigdemont: l'evolució de les xirigotes de Cadis respecte al procés

Última actualització Divendres, 12 de gener de 2018 20:00 h

El 2016, una reivindicació per l'autodeterminació de Catalunya va guanyar el primer premi

Redacció| Fa dos dies, una xirigota de l’agrupació 'La Familia Verduga' -que, com moltes, es prepara pel carnaval de Cadis d'enguany- va incendiar les xarxes per les ovacions del públic a la seva representació de la decapitació del president Carles Puigdemont.

Nova xirigota catalanofòbica: odi camuflat en humor. I que consti que jo sóc partidari que es pot fer broma de tot i de la més estripada. Però llavors que ens tractin a tots per igual, no? Sinó pregunteu-li a @tonialba o @Mireiagalindo Aquí tota la info: https://t.co/cZyJ1bF2zI pic.twitter.com/GV9Fky675t — Gerard Sesé (@gerardsese) 10 de gener de 2018

La paròdia, en que es veu el president retingut en un cep, va despertar les crítiques de l'independentisme, que -sobretot- va denunciar que els delictes d'odi només s'apliquen quan els catalans fan humor, recordant la persecució judicial a l'humorista Toni Alba o al senyor Bohigues, personatge del programa 'Versió RAC 1' per les seves bromes contra el bàndol unionista. També hi ha casos de citacions de ciutadans per haver fet tuits irònics a favor de l'1-O o contra la brutalitat de la policia espanyola durant el referèndum d'autodeterminació.Però, potser, el que cal analitzar és la manera com han anat evolucionant els discursos de les xirigotes de Cadis pel que fa al procés independentista i recordar que -el 2016- el grup 'Los Cobardes' va guanyar el primer premi reivindicant el dret a l'autodeterminació dels catalans amb versos com "avui trenco una llança per la teva sobirania, per la teva independència". Per què han passat, doncs, del dret a decidir a degollar Puigdemont? Tindrà alguna cosa a veure l'enduriment del discurs del Gobierno i els mitjans de comunicació espanyols? Hauran pogut acabar amb l'humor?20162018