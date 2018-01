Una ciutat d'Alaska, precedent en la investidura telemàtica

Així doncs, la investidura telemàtica té un precedent, concretament a la ciutat d'Anchorage a Alaska. L'alcalde de la localitat, Dan Sullivan, va jurar la seva reelecció pel càrrec per Skype el 2012. El motiu? Feia temps que havia planificat un viatge a Hawaii, per visitar a família de la seva dona.

Dan Sullivan, alcalde de la ciutat més important d'Alaska va ser investit via Skype, a més de 4600km de l'alcaldia.



Quan us diguin que Puigdemont no pot ser investit telemàticament, no els creieu. Menteixen. Volen revertir el que els catalans hem votat a les urnes. #República pic.twitter.com/iJCdniFkcM