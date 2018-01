Un exlletrat del Tribunal Constitucional l'acusa d'avalar ''l'estat d'excepció''

Muy guapo. Se recurre al TC la aplicación del art. 155 CE y el TC dice que el recurso no puede tramitarse hasta que el art. 155 CE deje de aplicarse. O sea que el recurso solo puede ser simbólico. Grande! https://t.co/kDAVPnqj0f — Joaquín Urias (@jpurias) 11 de gener de 2018



El Tribunal Constitucional acaba de cargarse el control de constitucionalidad. La constitucionalidad de las normas con rango de ley que suspenden competencias autonómicas no puede atacarse en tanto la propia norma decida. — Joaquín Urias (@jpurias) 11 de gener de 2018

En cambio, cuando se trata de algo tan ajeno a su función como poner multas intimidatorias contra instituciones catalanas o mandar asuntos al fiscal, no se niega. Todo muy limpio. — Joaquín Urias (@jpurias) 11 de gener de 2018

Viene a decir "dicten Ustedes leyes excepcionales, que mientras dure el estado de excepción, este Tribunal no va a decir nada"... No sea que sirva para algo. — Joaquín Urias (@jpurias) 11 de gener de 2018

En un fil al seu compte de Twitter, Urias critica que el recurs a l'article de la Constitució Espanyola "només pot ser simbòlic" i que -per tant- el Tribunal no està complint la seva funció de "control de constitucionalitat". Segons diu, amb la lògica que han aplicat per resoldre el recurs de Podemos "si s'aplica el 155 de manera indefinida, el TC mai podrà entrar a examinar si aquesta aplicació és constitucional". Així, estaria negant-se a controlar el Gobierno, la seva missió última en totes circumstàncies.D'altra banda, l'exlletrat del TC compara la decisió sobre el 155 amb la rapidesa del Tribunal per "posar multes intimidatòries contra institucions catalanes o enviar assumptes al fiscal", cosa que -segons diu- és "aliena a la seva funció".