La Junta Electoral expedienta l'ABC per publicar una entrevista a Arrimadas el dia de reflexió

Última actualització Divendres, 12 de gener de 2018 19:00 h

Respon a una denúncia presentada pel PP

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La Junta Electoral Central ha expedientat el diari ABC per publicar una entrevista a la cap de llista de C's, Inés Arrimadas, el dia de reflexió abans de les eleccions del 21-D. Precisament, ahir, un jutjat de Barcelona obligava el diari El País a rectificar per un artcile difamador contra TV3.

Va ser el PP qui, aquell mateix dia, va presentar una denúncia davant la Junta Electoral per considerar que s'estava incomplint la prohibició de difondre propaganda o fer actes electorals les 24 hores abans de les votacions. Ara, la JEC nomena una instructora per tal que acabi determinant si cal sancionar el diari però ja alerta que podria enfrontar-se a una multa que va d'entre 100 a 1.000 euros.



En l'edició del 20 de desembre, el diari va treure en portada una foto a tota pàgina de la cara d'Arrimadas, amb un titular on es llegia: "Tenim l'oportunitat històrica de guanyar al separatisme".



La JEC ha estudiat els fets denunciats pel PP i també les al·legacions presentades pel mitjà i ha decidit obrir expedient sancionador a la capçalera 'ABC' per l'entrevista publicada a tota pàgina i en portada a la líder de Cs. Considera, de moment i sense perjudici del que decideixi la instructora, que el responsable és el director del diari.

Notícies relacionades