Retrets a la caverna per convertir en heroi l'aficionat que va desplegar una bandera espanyola al Camp Nou

Divendres, 12 de gener de 2018

Ho va poder fer amb total normalitat

Redacció| Entitats sobiranistes ( l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Plataforma Pro Seleccions Catalanes i Drets) van repartir ahir 20.000 banderoles per la llibertat dels "presos polítics" al partit de Copa del Rei entre el Barça i el Celta al Camp Nou. Una iniciativa que ha aparegut a la premsa unionista per un altre motiu: un aficionat va desplegar, en el moment en que altres sostenien els cartells grocs al minut 17:14 del partit, una bandera espanyola.

Gilipollas! La noticia no es q fuera “ valiente “ . La noticia es q no le pasó nada. Nadie lo agredió por hacerlo. Imaginense un independentista sacando la estelada en el campo del R. Madrid! Eso si q es ser un valiente! pic.twitter.com/9VCnOduBnL — Max (@Well086) 12 de gener de 2018

Mentre la caverna mediàtica de l'espanyolisme (diaris com 'El Español' o 'periodista digital') qualifiquen de "valent" aquest aficionat, les xarxes s'han omplert de missatges que apunten el fet que allò remarcable és que va poder fer-ho amb total normalitat i sense patir cap mena d'agressió -verbal o física- per part de la resta d'aficionats. En aquest sentit, alguns usuaris consideren que exhibir la bandera espanyola va ser una "provocació" en la qual no van caure els defensors de la llibertat dels presos polítics.De fet, fins i tot, altres es pregunten si la situació hagués estat diferent en el cas que fos un català qui hagués desplegat la bandera independentista (o, fins i tot, la senyera) al camp del Reial Madrid.